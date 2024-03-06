Oyuncu Efe Deprem\'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu

Seksenler dizisindeki Zafer rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Efe Deprem, dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Deprem'in ölümü sanat dünyasını yasa boğarken paylaşımlar da beraberinde geldi.
Efe Deprem, dün akşam saat 19.30 sularında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı. Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı ancak kurtarılamadı. Efe Deprem bugün ikindi namazında Karacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Kısıklı Namazgah Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Evim Sensin, Aşk Oyunu, Bir Gece, Sevimli Tehlikeli, Kefaret, Evlat Olsa Sevilme, Seksenler ve Mutluyuz gibi birçok projede yer alan oyuncunun ölümü sanat camiasını hüzne boğdu. Deprem'in vefatının ardından Özcan Deniz, Yasemin Sakallıoğlu, Şoray Uzun ve Emre yetkin gibi isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi.
"Ah be canım Efecim ciğerimizi yaktın. Mekanın cennet olsun iyi yürekli çocuk."
"Hala şokunu atlatamadım. Sabaha kadar uyuyamadım ve bir gerçekle yeniden yüzleştim. Her an hepimiz bu dünyada göçüp gidebiliriz. Herkes sevdiğine bugün bir öncekinden daha fazla sarılsın. Mekanın cennet olsun Efe ve Allah geride kalan sevdiklerine sabır versin."
"Ah Efe... Ne kadar canım yandı anlatamam. Alla ailesine sabır versin. Söylenecek söz yok, her şey boş."
"Seksenler'de damadımı oynamıştı Efe, sevgili eşi de kızımı. Efe'yi kaybetmenin şaşkınlığı ve derin üzüntüsü içerisindeyim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."
"Efe içimizi yaktın. Pırıl pırıl bir oyuncu kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine, Burcu'ya ve yavrusu Zeyno'ya sabır diliyorum. Sözün bittiği yerdeyiz."
"Hala inanamıyorum kabul edemiyorum. Efe'yi kaybettik. Mekanın cennet olsun benim güzel kardeşim."
"Canımız, kardeşimiz Efe Deprem'i kaybettik. Şakirin Camii'nde ikindi namazı sonrası Ümraniye Kısıklı Namazgah Mezarlığı'nda uğurlayacağız kardeşimizi. Ruhun şad olsun. Çok üzgünüm, içim yanıyor."
Son Dakika › 3.Sayfa › Oyuncu Efe Deprem'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu - Son Dakika
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda, anne ve görme engelli 2 çocuğu 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olaya tanık olan İsmet Ketboğa, hemen ambulansı aradıklarını söyledi. Yaralı çocuğa acil şifalar diledi.
Bayrampaşa'da kopyaladıkları telefon numarasıyla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaşıp kendilerini bankacı olarak tanıttıkları bir kişinin 100 bin lirasını dolandıran şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü. Zanlıların eski Galatasaray Kulübü yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın kişisel cep telefon numarasını kopyaladıkları ve mağdurları bu numarayla aradıklarını tespit eden ekipler, arama yapan kişilerin kimliklerini de belirledi. Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler M.B.A. (23), Ö.C.K. (24), M.C.T. (23), G.G. (24) ve A.İ.M. (44) gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 lira ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamada, zanlılardan A.İ.M. hakkında 5 ayrı suç kaydı, 7 arama ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Albayrak, telefon numarasının kopyalandığı olayla ilgili polislere teşekkür etti.
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