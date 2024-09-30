Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İzinsiz Moloz Dökene Cezai İşlem Uyguladı

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Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri izinsiz moloz döken bir şahsa cezai işlem uyguladı.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, toplumda çevre bilincini artırmak ve düzeni sağlamak için çeşitli denetimler yaparken ayrıca halkın şikayetlerine de hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Zabıta ekipleri, şehir genelinde inşaat atıkları, izinsiz döküm ve çevre kirliliği gibi konularda titizlikle çalışarak, Efeler'in daha temiz ve düzenli bir görünüm kazanmasına katkıda bulunuyor.

Kamu düzenini sağlamak ve çevre temizliğini korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri son yapılan denetimlerde Ata Mahallesi Afrodisyas Bulvarı'nda bir vatandaşın izinsiz moloz döktüğü tespit edildi. Zabıta ekipleri, olay yerine intikal ederek gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmede, söz konusu eylemin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesine aykırı olduğu belirlendi. Bu kapsamda, ilgili vatandaşa 12 bin 726 lira para cezası kesildi. - AYDIN