Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 11 Bin 616 Şahıs ve 15 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 11 Bin 616 Şahıs ve 15 Aranan Şahıs Yakalandı

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden 11 Bin 616 Şahıs ve 15 Aranan Şahıs Yakalandı

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda bir hafta içinde 11 bin 616 şahıs ve 2 bin 771 araç sorgulanırken, 15 aranan şahıs yakalandı. Ekipler, suç ve suçlularla mücadelede drone destekli çalışmalar yapmaktadır.

28.08.2024 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından bir haftalık süre içerisinde yapılan çalışmalarda 11 bin 616 şahıs, 2 bin 771 araç sorgulanırken, 15 aranan şahıs yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipler ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, suç ve suçlularla mücadeleye devam ediyor. Suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde özellikle drone destekli çalışmalar yapılıyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Tren Garı, Otogar, AVM'ler, halkın alışveriş yapmakta olduğu yerler, okul çevrelerinde, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontroller artarak devam ediyor. 19-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ve uygulamalar neticesinde, 11 bin 616 şahıs sorgulanırken, 15 aranan şahıs ile evden hırsızlık olayının şüphelisi 1 şahıs ve iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi 1 şahıs yakalandı. 2 bin 771 araç sorgulanırken, 3 hacizli yakalamalı araç yakalandı, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ekipler tarafından 445 olaya müdahale edilirken, yapılan uygulamalarda 2 şahıstan 2 gram uyuşturucu madde, 1 şahıstan 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca Mobil PTS sistemiyle 411 aracın sorgusu da gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

3-sayfa, Efeler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 11 Bin 616 Şahıs ve 15 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:27 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye gözyaşlarıyla veda etti Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
21:59 Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü
21:49 İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu
21:42 Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim Cihat Tamer’in acı gününde selfi derdine düştü Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü
21:39 Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da İşte Fenerbahçe’ye kazandırdığı para Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para
21:24 Tekvando Şampiyonası’nda skandal görüntüler Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 16:25:45. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 11 Bin 616 Şahıs ve 15 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement