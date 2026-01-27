Muhtara ait iki katlı ev alevlere teslim oldu

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında muhtara ait iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Eflani ilçesine bağlı Çukurgelik köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Asım Çalışkan'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının büyümesi üzerine Safranbolu Belediyesinden de destek istenildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK