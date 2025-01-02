Türk müziğinin efsane isimlerinden usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü özel hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ise 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konser gündem oldu. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kalabalık konseri olarak kayıtlara geçen konser, 200 bin kişilik dev bir izleyici kitlesine ev sahipliği yapmıştı. İstanbul'daki tüm yolların kilitlenmesine ve vatandaşların akın akın Ferdi Tayfur'a doğru koşmasına neden olan unutulmaz konser, adeta sevenlerinin hafızalarına kazındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde - Son Dakika
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