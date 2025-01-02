Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde

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Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği dev konserde 200 bin kişi ile birlikte unutulmaz parçalarına ses vermişti. Dünyanın en büyük korosu olarak nitelendirilen o konser Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesi sonrası sosyal medyada gündem oldu.

02.01.2025 22:26
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Türk müziğinin efsane isimlerinden usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü özel hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

GÜLHANE KONSERİ GÜNDEM OLDU

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ise 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konser gündem oldu. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kalabalık konseri olarak kayıtlara geçen konser, 200 bin kişilik dev bir izleyici kitlesine ev sahipliği yapmıştı. İstanbul'daki tüm yolların kilitlenmesine ve vatandaşların akın akın Ferdi Tayfur'a doğru koşmasına neden olan unutulmaz konser, adeta sevenlerinin hafızalarına kazındı.

Ferdi Tayfur\'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde

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Son Dakika 3.Sayfa Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Bilgehan Göktürk:
    Bu konsere bende gitmiştim.Daha dün gibi hatırlıyorum...Net bir şey daha söyleyim...Bu ülke de son 22 yıldır hayat durdu ...Ancak bu dediğimi o yılları yaşayanlar bilir... 72 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Asla Unutulmaz.. Ferdî Tayfur Efsanedir 51 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    konserde ferhatin annesine ellemişler 10 31 Yanıtla
  • Ali Veli:
    oradaydım. hayatımdaki ilk konserdi. muhtesem di. 32 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Efsaneler birer birer Allaha kavuşuyor, mekanı cennet olsun 32 0 Yanıtla
  • nihat karayel:
    türkiye gerçek bir sanatçısını kaybetti şimdi meydanlar serseri ve kaşarlara kaldı 27 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    oradaydım Bee ! bırakalım bu mevzuyu sonu gelmez bu sözlerin bak dolu verdi ağlamam diyen gözlerin 17 1 Yanıtla
  • AHMET GÜRCAN KARAN:
    çocukluğumun gençliğimin sesi nefesi Ferdi baba sonsuza kadar kalbimizde yaşayacasın mekanın cennet ruhun şad olsun inşallah ???? 16 0 Yanıtla
  • Emrah Erzurumlu:
    8 yaşında oradaydım ALLAH mekanını cennet eylesin. 8 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde - Son Dakika
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