Ferdi Tayfur\'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde

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ABD\'de bir korkunç saldırı daha! Çok sayıda yaralı var

Türk müziğinin efsane isimlerinden usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü özel hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

GÜLHANE KONSERİ GÜNDEM OLDU

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ise 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konser gündem oldu. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kalabalık konseri olarak kayıtlara geçen konser, 200 bin kişilik dev bir izleyici kitlesine ev sahipliği yapmıştı. İstanbul'daki tüm yolların kilitlenmesine ve vatandaşların akın akın Ferdi Tayfur'a doğru koşmasına neden olan unutulmaz konser, adeta sevenlerinin hafızalarına kazındı.