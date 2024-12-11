Eğirdir\'de Servis Sürücülerine Denetim

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Eğirdir'de, okul servis sürücülerine yönelik denetim yapıldı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı 2. Jandarma Trafik Timleri tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetim sırasında, 13 okul servis sürücüsüne "Jandarmaya Destek Ol, Güvende Kal" sloganıyla Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti çerçevesinde afiş ve el broşürleri dağıtılarak bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu etkinlik, okul servis güvenliğinin artırılmasına ve toplumda güvenlik bilincinin oluşturulmasına yönelik bir adım olarak duyuruldu. - ISPARTA