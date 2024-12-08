Eğirdir'de Su Hattına İzinsiz Müdahale: Su Çalma Olayı - Son Dakika
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Eğirdir'de Su Hattına İzinsiz Müdahale: Su Çalma Olayı

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Eğirdir'de, içme suyu ihtiyacını karşılamak için yapılan 150 tonluk su kaynağı hattı bir vatandaş tarafından izinsiz olarak delindi. Belediye, yasal süreç başlattığını ve içme suyu hatlarına yapılan müdahalelere karşı sert uyarılarda bulundu.

08.12.2024 16:01  Güncelleme: 16:08
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Eğirdir'de 150 tonluk yeni su kaynağı hattını delip su çaldılar

Hattı delip bahçe suladılar

ISPARTA - Eğirdir'in içme suyu ihtiyacını karşılamak için başlatılan sondaj çalışmaları sonucunda saatte 150-160 ton su sağlayabilecek bir kaynak bulunmuştu. Ancak bir vatandaşın su hattına izinsiz müdahale ederek kendi bahçesini sulamak için boru bağladığı tespit edildi. Eğirdir Belediyesi, izinsiz müdahalelere karşı sert uyarıda bulunarak yasal süreç başlattığını duyurdu.

Eğirdir'de sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Konya Bucağı Çiçeklikaya mevkiinde başlatılan sondaj çalışmaları, bölgedeki su sorununun çözümüne yönelik önemli bir adım olarak tamamlanmıştı. Sondaj çalışmaları sonucunda, saatte 150-160 ton su sağlayabilecek bir kaynak bulunmuş ve özellikle Bağlar ve Pınar Pazarı mahallelerindeki içme suyu sıkıntısının çözümü için umut olmuştu.

Hattı delip izinsiz su aldılar

Ancak geçtiğimiz geçtiğimiz gün gece yaşanan bir olay, çalışmalara gölge düşürdü. Bir vatandaşın, belediye tarafından yapılan su hattına izinsiz müdahale ederek kendi bahçesini sulamak için damlama sulama borusu bağladığı tespit edildi. Bu durum, hem kamuya maddi zarar verdi hem de tüm mahalle sakinlerinin suya erişimini tehlikeye attı.

Belediye'den sert uyarı

Eğirdir Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yaparak, içme suyu hatlarına yapılan izinsiz müdahalelere karşı sert uyarılarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bağlar ve Pınar Pazarı mahallelerimizde yaşanan içme suyu sıkıntısını gidermek amacıyla başlattığımız sondaj çalışmaları başarıyla sonuçlanmıştır. Ancak, ne yazık ki hattımıza izinsiz müdahale edilerek kamuya zarar verilmiştir. Bu tür eylemler sadece maddi kayıpla kalmamakta, mahalle sakinlerimizin suya erişimini de riske atmaktadır. İçme suyu herkesin ortak hakkıdır ve bu hakka zarar verecek her türlü girişime karşı yasal işlem başlatılacaktır."

Yasal süreç başlatıldı

Vatandaşlardan su hatlarına müdahale etmemeleri konusunda hassasiyet beklediklerini belirten belediye yetkilileri, su kaynaklarının doğru ve adil bir şekilde kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. Eğirdir Belediyesi'nin bu konuda yasal süreç başlattığı öğrenilirken, içme suyunun korunması ve dağıtımında güvenliğin artırılması için ek önlemler alınması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eğirdir'de Su Hattına İzinsiz Müdahale: Su Çalma Olayı - Son Dakika

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