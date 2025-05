Eğirdir\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan iki yolcu da yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.55 sıralarında Eğirdir-Aksu Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asım Mevlüt A. idaresindeki 32 EH 012 plakalı Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen Kemal Can D. yönetimindeki 31 LH 944 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüleri Asım Mevlüt A. ve Kemal Can D. ile birlikte araçlarda bulunan yolcular Hasan Ş. ve Mehmet Ali A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA