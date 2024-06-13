Eğirdir'de trafik kazasında genç hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eğirdir'de trafik kazasında genç hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı 2'nci sınıf öğrencisi Üveys Sırlı hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından mezuniyet töreni için Eğirdir'e gelen ablası ise bir gün sonra düzenlenecek tören için Kahramanmaraş'tan gelmişti. Üveys Sırlı'nın cenazesinin Kahramanmaraş'a gönderileceği belirtildi. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de taziye mesajı yayınladı.

13.06.2024 14:46
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde takla atan araçta Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı 2'nci sınıf öğrencisi genç hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Gece saat 02.30 sıralarında Eğirdir - Konya kara yolu Kemik Hastanesi yolunda meydana gelen trafik kazasında Üveys Sırlı (21) idaresindeki 46 ADF 541 plakalı otomobil, hastane alt yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı, daha sonra takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Üveys Sırlı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken otomobilde yolcu olarak bulunan; T.G., M.S., S.O. ve K.S. ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine götürüldü.

1 gün sonra mezuniyet töreni varmış

Yaralı öğrencilerden durumu ağır olan S.O. isimli öğrenci ise Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Sürücü Üveys Sırlı'nın 6 Şubat depreminde annesini kaybettiği ve kaza sırasında otomobilde bulunan ablası Misline Sırlı'nın 1 gün sonra düzenlenmesi planlanan mezuniyet töreni için Kahramanmaraş'tan Eğirdir'e geldiği öğrenildi. Eğirdir Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından 21 yaşındaki Üveys Sırlı'nın cenazesinin Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü taziye mesajı yayınladı

Genç yaşta hayatını kaybeden Üveys Sırlı için Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, "Eğirdir Yurt Müdürlüğümüz ve aynı zamanda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Üveys Sırlı geçirdiği elim bir trafik kazası sonucunda vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, başka ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eğirdir'de trafik kazasında genç hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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