Eğirdir'de trafik kazasında genç hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde takla atan araçta Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı 2'nci sınıf öğrencisi genç hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Gece saat 02.30 sıralarında Eğirdir - Konya kara yolu Kemik Hastanesi yolunda meydana gelen trafik kazasında Üveys Sırlı (21) idaresindeki 46 ADF 541 plakalı otomobil, hastane alt yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı, daha sonra takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Üveys Sırlı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken otomobilde yolcu olarak bulunan; T.G., M.S., S.O. ve K.S. ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine götürüldü.

1 gün sonra mezuniyet töreni varmış

Yaralı öğrencilerden durumu ağır olan S.O. isimli öğrenci ise Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Sürücü Üveys Sırlı'nın 6 Şubat depreminde annesini kaybettiği ve kaza sırasında otomobilde bulunan ablası Misline Sırlı'nın 1 gün sonra düzenlenmesi planlanan mezuniyet töreni için Kahramanmaraş'tan Eğirdir'e geldiği öğrenildi. Eğirdir Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından 21 yaşındaki Üveys Sırlı'nın cenazesinin Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü taziye mesajı yayınladı

Genç yaşta hayatını kaybeden Üveys Sırlı için Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, "Eğirdir Yurt Müdürlüğümüz ve aynı zamanda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Üveys Sırlı geçirdiği elim bir trafik kazası sonucunda vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, başka ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. - ANTALYA