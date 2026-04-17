Eğirdir\'de trafo yangını korkuttu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde patlama sonrası trafoda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Eğirdir ilçesi Barla köyündeki Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) trafo merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenle elektrik trafosunda yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Eğirdir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, trafoda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ISPARTA