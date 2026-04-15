Eğitim-Bir-Sen'den Okullardaki Saldırılara Protesto
15.04.2026 21:24
Antalya'da Eğitim-Bir-Sen üyeleri, okul saldırılarını protesto ederek eğitimde şiddeti kınadı.

Antalya'da Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ta okullarda gerçekleştirilen silahlı saldırıları protesto etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen sendika üyeleri, Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırılara tepki gösterdi. Türkiye genelinde iş bırakma kararı alan eğitimciler, okullarda artan şiddet olaylarını kınadı.

Grup adına basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner, "Dün Siverek'te Ahmet Koyuncu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde eski bir öğrenci olan saldırgan tarafından gerçekleştirilen saldırı ve Siverek'teki okul baskının üzüntü ve şaşkınlığını üzerimizden atamadan bugün Kahramanmaraş'tan gelen okul saldırısı ile adeta yıkıldık. Bu menfur saldırılar bir kez daha göstermiştir ki; okullarımızda eğitimcilere ve öğrencilere yönelen şiddet olayları münferit olmaktan çıkmış, yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiştir" dedi.

"Acil ve köklü bir çözüm bulunması gerek"

Eğitimcilere yönelik saldırıların hem eğitim camiasını tedirgin ettiğini hem de çalışma hayatında can güvenliği sorununu öne çıkardığını ifade eden Öner, "Eğitimcilere yönelik her saldırı, özellikle eğitim çağındaki çocuklardan, öğrencilerimizden kaynaklandığında aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta ve irfanımızı yok etmektedir. Eğitim, şiddeti ortadan kaldıracak bir unsur olarak nitelendirilirken; şiddetin, eğitimi tehdit ve tahdit eder boyuta ulaşması, bunun geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta doğru tırmanıyor olması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir" şeklinde konuştu.

"Eğitimcilere uzanan el geleceğe uzanmıştır"

Yaşam hakkının korunması için gerekli önlemlerin alınmasını ifade eden Öner, "Devletin, bu yükümlülük çerçevesinde suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari koşulları tesis ederek yaşam hakkını koruması, eğitimcilerin ve öğrencilerin can güvenliğini sağlaması, okullarda güvenli, huzurlu bir çalışma ve eğitim-öğretim ortamı tesis etmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Öğretmene uzanan el, geleceğe uzanmıştır! Öğretmene yapılan saldırı, bu milletin vicdanına yapılmıştır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

