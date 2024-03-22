Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Kadının başından aşağı su döktü

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Adana'da yaşanan bir olayda eğlence mekanında kıskançlık krizine giren bir kadın kıskandığı kadının başından aşağıya bir kova dolusu su döktü ve ardından kadına saldırdı.

'Adana_olaymedya' kullanıcı adıyla paylaşılan Instagram gönderisindeki kavga görüntüleri kısa sürede kullanıcıların ilgisini topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kavga görüntülerini yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl bir kıskançlık krizi böyle" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Gerçekten iğrenç" yorumunu yaptı.