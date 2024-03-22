Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Kadının başından aşağı su döktü - Son Dakika
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Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Kadının başından aşağı su döktü

Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Kadının başından aşağı su döktü

Adana'da bir eğlence mekanında kıskançlık krizine giren bir kadın, kıskandığı kadının üzerine bir kova dolusu su döktü ve ardından saldırdı. Olay, diğer mekan müşterileri tarafından şaşkınlıkla izlendi.

22.03.2024 14:01  Güncelleme: 14:05
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Adana'da yaşanan bir olayda eğlence mekanında kıskançlık krizine giren bir kadın kıskandığı kadının başından aşağıya bir kova dolusu su döktü ve ardından kadına saldırdı.

'Adana_olaymedya' kullanıcı adıyla paylaşılan Instagram gönderisindeki kavga görüntüleri kısa sürede kullanıcıların ilgisini topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kavga görüntülerini yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl bir kıskançlık krizi böyle" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Gerçekten iğrenç" yorumunu yaptı.

Adana, Hukuk, 3.Sayfa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Kadının başından aşağı su döktü - Son Dakika

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