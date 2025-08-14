Eğlence Merkezinde Darp İddiası

Afyonkarahisar'da gittiği eğlence merkezi çıkışında görevliler tarafından darp edildiğini iddia eden şahıs, sopalarla öldüresiye dayak yediğini ve kafasına 20 dikiş atıldığını söyleyerek jandarmaya şikayetçi oldu.

Olay, 23 Temmuz 2025 tarihinde saat 03.30 sıralarında Işıklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hasan Çetiner isimli vatandaş, arkadaşıyla birlikte bölgede bir eğlence merkezine gitti. İddiaya göre; arkadaşı yaklaşık 02.30'da mekandan ayrıldıktan sonra içeride kalmaya devam eden Çetiner ile işletme çalışanları arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonucunda kalabalık bir grup tarafından dövülüp gasp edildiğini öne süren Çetiner, ilgili kurumlara giderek suç duyurusunda bulundu.

"Garsonlar ve mekan sahibi hep birlikte bana saldırdılar"

Konuyla ilgili açıklama yapan Hasan Çetiner, "Masamda oturduğum sırada su istedim. Ancak garsonlardan biri, 'Masanda bir şey yok, çık' diyerek beni zorla kaldırdı. Beyaz gömlekli, ismini bilmediğim ancak gördüğümde tanıyacağım garson, bana küfür ve hakaretler ederek vurdu. Olayı anlamaya çalışırken, diğer garsonlar ve mekan sahibi de gelerek hep birlikte bana saldırdılar. Bu esnada cebimdeki param da alındı. Kendime geldiğimde 112'yi aradım. Jandarma ile görüştüm ve 'Bekle, geliyoruz' denildi. Beklerken tekrar sopalarla darp edildim. Jandarma geldiğinde kanlar içindeydim ve şikayetçi olduğumu açıkça belirttim. Yaşadığım darp ve gasp sonucu sol kulağımda işitme kaybı oluştu, beyin sarsıntısı geçirdim. Psikolojim ciddi şekilde bozuldu. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ben mağdurum, darp ve gasp edildim. Adalet istiyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR