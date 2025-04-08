Ehliyet Kursunda Kavga Kamerada

Ehliyet kursunda öğrenci öğretmen kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da ehliyet almak isteyen öğrenci ile öğretmen arasındaki kavga amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bulunan ehliyet sınavı sahasında meydana geldi. Ehliyet almak isteyen öğrenci, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı öğretmenine hakaret etti. Duruma sinirlenen öğretmen ile öğrenci arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya döndü. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, kavga çevredeki vatandaşlar tarafından ayırıldı.