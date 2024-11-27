Ehliyet Sınavında Kopya Düzeniğiyle Yakalandı

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Eskişehir'de ehliyet sınavına vücuduna bantladığı elektronik kopya düzeneği ile girmeye çalışan 41 yaşındaki şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) E-Sınav'ı öncesi görenleri hayrete düşüren bir olay gerçekleşti. Ehliyet almak isteyen adaylara yapılan E-Sınava gelen 41 yaşındaki Mustafa G.'nin vücuduna bantlı şekilde elektronik kopya düzeneği olduğu belirlendi. Sınav binası girişinde arama yapan polis ekipleri tarafından tespit edilen kopya düzeneği görenleri hayrete düşürdü.

Taşınabilir modem, kulaklık, mikrofon ve düğme şeklindeki kameradan oluşan düzeneğe polis ekiplerince el konuldu. Kopya düzeneği ile sınava girmeye çalışırken yakalanan Mustafa G., gözaltına alınarak Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR