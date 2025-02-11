Ehliyetini 0.50 Promil ile Kurtardı - Son Dakika
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Ehliyetini 0.50 Promil ile Kurtardı

Bursa'da taksici Bilal D., alkol denetiminde 0.50 promil ile ehliyetsiz kalmaktan kurtuldu.

11.02.2025 19:51
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Alkol denetiminde ceza yemekten 1 promil ile kurtulan sürücü, "Kurban keseceğim"

0.50 promil çıktı, 1 promil ile ehliyetini vermedi

Sınırda kaldığını öğrenince derin bir 'Oh' çekti

BURSA - Bursa'da taksicilik yapan bir genç, mesai çıkışı tek bira içip alkol denetimine yakalandı. Yapılan kontrollerde 0.50 promil ile tam sınırda kalan alkollü sürücü, derin bir 'Oh' çekti. Trafik ekipleri, taksicilik yaptığı halde direksiyona alkollü geçen genç adamı uyarırken, derin bir oh çeken sürücü, "Kurban keseceğim" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarına alkol uygulamaları kurarak trafik canavarlarına izin vermiyor. Son olarak İstanbul Yolu Caddesi üzerine uygulama yapan ekipleri gören sürücü panik yaptı. Gündüzleri taksicilik yapan sürücünün şahsi otomobili durduruldu.

Sınırda kaldı, ehliyetini kaptırmadı

Tek bira içtiğini söyleyen ve alkolmetreyi üfleyen Bilal D.'nin korku dolu anları başladı. Sürücünün 0.50 promil alkollü olduğu tespit edilince yanındaki arkadaşları gülerek duruma tepki verdi. Trafik ekipleri ise Bilal D.'ye latife yaparak önce korkuttular sonra da tespit edilen alkolün sınırda olduğunu söylediler.

Bilal D., "Aldın mı ehliyeti. Abi yapma gözünü seveyim. Ben taksiciyim. Abi aldın mı gerçekten. Yapma gözünü seveyim. Valla aldın mı abi, bitti benim işim. Valla babam kesecek beni" diye dert yandı.

Polisle el sıkıştı, şaka olduğunu anlayınca derin bir 'Oh' çekti

Alkollü araç kullandığına dair imza atarken, polis memuru Bilal D.'ye, "Yok kardeşim, ehliyetin gitmedi. Yasal sınırda kaldın, 0.51 promil olman gerekiyordu. 50'de kaldın" dedi. Bunu duyan Bilal D. derin bir 'Oh' çekerek, "Abi ya.. Kurban kestireceğim" dedi. Bilal D., işlemlerinin ardından aracıyla bölgeden uzaklaşırken, tebessüm ettiren anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetini 0.50 Promil ile Kurtardı - Son Dakika

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