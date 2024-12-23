Ehliyetsiz Genç Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

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Burdur'da ehliyetsiz gencin kullandığı Tofaş ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçen 16 yaşındaki gencin kullandığı otomobil ile çarpışan araçtaki sürücü yaralandı.

Kaza, saat 12: 45 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif B.U.idaresindeki 07 AFN 475 plakalı Volkswagen marka otomobil 2535 Sokak ile 2534 Sokak kesişimine geldiğinde Selman D.idaresindeki 26 NT 462 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kazada Elif B.U. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Elif B.U. ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Tofaş otomobil sürücüsü Selman D.'nin sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.