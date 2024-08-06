Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 12 Bin TL Cezası

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Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan trafik ve asayiş denetimine takılan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin lira ceza yazıldı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede trafik güvenliğini ve asayişi sağlamak amacıyla trafik ve asayiş denetimlerini ilçenin farklı noktalarında sürdürmeye devam ediyor. Ekipler, yaptıkları denetimlere eksik evrakı olan ve kural ihlalinde bulunan sürücülere gerekli idari para cezasını uyguluyor. Son günlerde motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerine ağırlık veren ekipler, İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim esnasında polis ekiplerinin dur ihtarında bulunduğu 07 HMG 96 plakalı motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edilerek ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin TL ceza yazılarak gerekli uyarılarda bulunuldu.

Kural ihlallerinin ve trafik kontrollerinin sağlanması açısından İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimde ayrıca; 46 motosiklet ve 46 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Eksik evrakı bulunan ve trafik kurallarına uymayan 14 motosiklet sürücüsüne ise toplamda 30 bin TL ceza yazıldı. GBT sorgusu yapılan 46 şahısta ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ANTALYA