Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 48 Bin TL Ceza
07.03.2026 11:36
Manavgat'ta plakasız motosiklet kullanan sürücüye 48 bin 719 TL ceza kesildi, motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletini deviren sürücüye plakasız motosiklet kullanmak ve ehliyetini yanında bulundurmamaktan 48 bin 719 TL ceza kesildi.

Olay, Manavgat Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yapay Şelale istikametine seyir halinde olan Mustafa Ö. idaresindeki plakasız motosiklet, yaya geçidinde duran bir otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yola devrilerek sürüklendi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan ve kazayı yara almadan atlatan sürücü Mustafa Ö., trafik polislerinin denetimine takıldı. Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde; motosikletin plakasının takılı olmadığı, sürücünün ise sürücü belgesinde 100 ceza puanını doldurduğu tespit edildi. Sürücüye, plakasız araç kullanmaktan 46 bin TL ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 2 bin 719 TL olmak üzere toplamda 48 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Motosiklet Yediemin Otoparkına Çekildi. Sürücünün ehliyetine 3 ay süreyle el konulurken, plakasız motosiklet ise 1 ay süreyle trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

