Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Yaya Çarptı, 27 Bin TL Cezası Kesildi - Son Dakika
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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Yaya Çarptı, 27 Bin TL Cezası Kesildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü, yaya geçidinden geçen bir vatandaşa çarptı. Kazada yaralanan sürücüye ve yaya vatandaşa yardım eden diğer vatandaşlar, olayın güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet sürücüsüne toplamda 27 bin 29 TL ceza uygulandı.

12.07.2024 22:31
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Ehliyetsiz motosiklet sürücü yayaya çarptı, 27 bin TL ceza yedi

Yaralının yardımına vatandaşlar koştu, bir kadın elini tutup teselli etmeye çalıştı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen vatandaşa yol vermeyerek kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 27 bin 29 TL ceza uygulandı.

Kaza Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Ökkeş Emre H.'nin kullandığı 31 APK 308 plakalı Motosiklet yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Ayşe Nur Ü.'ye çarptı. Motosikletin çarptığı yaya kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, devrilen motosikleti ile sürüklenen Ökkeş Emre H. ayağından ağır şekilde yaralandı. Motosiklet sürücüsünün yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koşarken, bir kadının yaralı genci başından ayrılmadığı ve ambulansa alınıncaya kadar elini bırakmayarak motosiklet sürücüsünü teselli ettiği görüldü.

Kaza anı kamerada

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ökkeş Emre H. ve yaya Ayşe Nur Ü. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin çarptığı genç kızın bir arkadaşıyla beraber yolun ortasına geldiği, yolun solundaki şehiriçi minibüsünün durarak yol vermesinin ardından yürümeye devam ettikleri ve genç kızın yere düştüğü an kameraya yansıdı. Çarpma anı minibüsün ardında gerçekleşmesi nedeniyle görüntüde yer almadı.

Motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi, yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsüne sürücü belgesi olmadığı için 12 bin 977 TL, motosikletin plakasının takılı olmaması nedeniyle 10 bin 917 TL, yaya geçidine yaklaşırken hızını düşürmemek ve yayalara geçiş hakkı vermemekten 3 bin 135 TL olmak üzere toplam 27 bin 029 TL para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Yaya Çarptı, 27 Bin TL Cezası Kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Yaya Çarptı, 27 Bin TL Cezası Kesildi - Son Dakika
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