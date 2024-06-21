Ehliyetsiz Sürücü Akaryakıt İstasyonu Pompasına Çarptı

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Yalova'nın Altınova ilçesinde ehliyetsiz sürücü akaryakıt istasyonu pompasına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu, Altınova ilçesi Subaşı mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda kadın sürücü yakıt pompasına çarptı. Kaza kadının akaryakıt istasyonunda manevra yaparken yaşandığı öğrenildi. Kaza sonrası sürücü, ehliyeti olmadığı için oluşan hasarın kasko tarafından ödenemeyeceğinden yakındı. Kaza sonrası araç kullanılmaz hale geldi. - YALOVA