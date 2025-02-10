Ehliyetsiz Sürücü Kuryeye Çarptı, Kaçtı - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücü Kuryeye Çarptı, Kaçtı

Ehliyetsiz Sürücü Kuryeye Çarptı, Kaçtı

Eskişehir'de motosikletli kurye yaralanırken, ehliyetsiz sürücü kaza yerinden kaçtı. Kurye dava açacak.

10.02.2025 10:59
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Eskişehir'de motosikletli kuryeye çarpan ve iddiaya göre ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücünün aracıyla kaçma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayda yaralanan Umut Işık, "Ben yerde sürüklenirken araç şoförü bulunduğu yerden kaçıyor" dedi.

Kaza, geçtiğimiz gün Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı ve Şemsettin Günaltan Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2. Arabacılar Bulvarı'nda ilerleyen 28 yaşındaki Umut Işık idaresindeki 26 B 6256 plakalı kurye motosiklet ile karşı yönden gelen ve Şemsettin Günaltan Caddesi'ne doğru manevra yapan 26 AIT 454 plakalı bir otomobil çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, çarpmanın etkisi ile motosikletli kurye Umut Işık, yere savruldu. Kaza yaptığı yerde plakasını düşüren otomobil sürücüsü ise hızla olay yerinden kaçtı.

Kaza sonrası kurye çalışamayacak duruma geldi

Kaza sonrası motosikletli sürücü adeta ölümden dönerken, arkadaşından emanet aldığı motosiklet kullanılamaz hale geldi. Şu anda güçlükle yürüyen kuryenin iddiasına göre kaçan ve ehliyetsiz olan sürücü bir süre sonra polis karakolunu gelerek kaza yaptığını anlattığını belirtti. Araç kullanıcısıyla uzlaşmak istemediğini belirten Umut Işık, davacı olacağını belirtti.

"Hiç durmadan çarpıp gidiyor"

Kazayı anlatan Umut Işık, "Motosikletimle Emek Mahallesinde aşağı doğru seyir halindeyken, ehliyetsiz araç sürücüsü bir anda sola döndü. Ben de motoru bilerek sola yatırdım, ondan sonra ben yerde sürüklenirken araç şoförü bulunduğu yerden kaçıyor. Aracın plakası kaza anında motosiklete girdiği için o yüzden oradan ayrılınca polise gidiyor ve ifade veriyor. Hiç durmadan çarpıp gidiyor, aramızda diyalog geçmiyor. Ben o sıra yerden kalkamadım. Polis ekipleri beni karakola çağırdı, uzlaştırma muhabbeti döndü. Ama ben uzlaşmak istemedim. İfadelerimiz alındıktan sonra bacağımda bir sızı hissettim ve hastaneye gittim. Hastanede bacağımda ciddi bir ezik olduğunu ve fazla zorlamamam gerektiğini söylediler "dedi.

"Gidip suç duyurusunda bulunacağım"

Sürücünün ehliyetsiz olduğunu ve karşı tarafa dava açmak isteyen kurye Umut Işık şöyle devam etti:

"Yeni ehliyet almış, tecrübesiz bir kişi olsaydı orada direkt vefat ederdi. Benim amacım bu durumun göz ardı edilmemesi. Çünkü bu tarz olaylar genelde göz ardı ediliyor ve üstü kapanıyor. O şahsı ölüme teşebbüsten içeri almaları gerekiyor ama şu an sanayide arabasını yaptıracak yer arıyor. Halen daha da ehliyetsiz bir şekilde geziyor. Şu an çalışamıyorum, birkaç hafta daha çalışamayacağım. Motor da arkadaşımındı, emanet olarak almıştım. Karşı taraf masrafları karşılayacağını söyledi ama lafta kaldı. Tüm masraflar da bana kalmış durumda. Ben tüm haklarımla sonuna kadar gitmeyi düşünüyorum. Dava açacağım, şu an savcılık aşamasında. Savcılığa çıkacağım, gerekli belgelerin toplanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağım." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Sürücü Kuryeye Çarptı, Kaçtı - Son Dakika

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