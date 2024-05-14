Ehliyetsiz sürücünün çarptığı gencin ayağı 3'üncü kez aynı yerden kırıldı - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı gencin ayağı 3'üncü kez aynı yerden kırıldı

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Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında bisikletli gencin ayağı kırıldı. Gencin ayağının daha öncede aynı yerden 2 kez daha kırıldığı öğrenildi, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Semih Koç'un anne ve babası büyük üzüntü yaşadı. Çocuklarının ayağının kırıldığını öğrenen anne ve baba kaza yerindeki vatandaşlar tarafından teselli edildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücü belgesi olmadığı belirlenen hafif ticari araç sürücüsüne ve araç sahibine ayrı ayrı 12.978 TL olmak üzere toplam 25.956 TL para cezası uyguladı.

14.05.2024 11:53
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Ehliyetsiz sürücünün çarptı gencin ayağı 3'üncü kez aynı yerden kırıldı

Olayı duyup gelen anne babayı vatandaşlar. teselli etti

Otomobilin bisiklete çarptı anlar kamerada

ANTALYA - Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında bisikletli gencin ayağı kırıldı. Gencin ayağının daha öncede aynı yerden 2 kez daha kırıldığı öğrenildi, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Manavgat'ın Hisar Mahallesi Hisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Antalya istikametine seyir halinde olan Ferdi Koray yönetiminde ki 07 ASV 938 plakalı hafif ticari araç, 4501 sokak kesişiminde caddeye çıkmakta olan Semih Koç'un kullandığı bisiklete çarptı. Acı içerisinde yerde kıvranan Koç için olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ayağının kırıldığı tespit edilen Koç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haberi alan anne ve baba kaza yerine geldi

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Semih Koç'un anne ve babası büyük üzüntü yaşadı. Çocuklarının ayağının kırıldığını öğrenen anne ve baba kaza yerindeki vatandaşlar tarafından teselli edildi. Oğlunun voleybol oynadığını belirten Koç'un babası, daha öncede ayağının aynı yerden 2 kez kırıldığını belirtti. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücü belgesi olmadığı belirlenen hafif ticari araç sürücüsüne ve araç sahibine ayrı ayrı 12 bn 978'er TL olmak üzere toplam 25.956 TL para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz sürücünün çarptığı gencin ayağı 3'üncü kez aynı yerden kırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ehliyetsiz sürücünün çarptığı gencin ayağı 3'üncü kez aynı yerden kırıldı - Son Dakika
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