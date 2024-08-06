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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklete kamyonet çarptı: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de araç trafiğinin yoğun olduğu kara yolundan karşıya geçmeye çalışan motosiklete kamyonetin çarpması sonucu iki genç yaralandı. Ehliyetsiz araç kullanan motosiklet sürücüsüne ve ruhsat sahibine de 12 bin 977'şer lira para cezası verildi.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.D.'nin kullandığı 71 AL 410 plakalı kamyonet, trafik akışının yoğun olduğu kara yolundan karşı geçmek isteyen İ.E.Ö. idaresindeki 71 ADH 136 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan E.B.G. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsüne ve ruhsat sahibine, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977'şer liradan toplamda 25 bin 954 lira idari para cezası uygulandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.