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Ehliyetsiz sürücünün yaya geçidinden geçerken çarptığı genç yoğun bakıma alındı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki gence, ehliyetsiz sürücü süratle çarptı. Kaza sonrası kaçan sürücü polis ekiplerince yakalanırken hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 FUZ 688 plakalı ehliyetsiz otomobil sürücüsü Ç.E.(17), arkadaşları ile cadde üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki Muhammed Selim Müminoğlu'na çarptı. Kaza sonrası genç, metrelerce savrulurken sürücü ise bir süre duraksadıktan sonra aracı ile kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan Müminoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, sürücüyü tespit edip yakalayarak gözaltına aldı. Konu ile ilgili Ç.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazada ağır yaralanan Muhammed Selim Müminoğlu ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne götürülürken yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Araba ile arkadaşıma çarptıktan sonra dönüp duraksadı ve kaçmaya devam etti"

Olayla ilgili konuşan genç Veysel Öney, "6 arkadaşım ile okullar tatil olduğu için dışarı çıkmıştık. Yürüyerek hava almak istedik. Yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken birinci araba durdu. Otobüs tarzı bir arabaydı. Arkasından gelen bir araç hızlı bir şekilde geçti. Ben kıl payı kurtuldum. Arkadan da arkadaşım gelmiş. Araba ona çarptı ve o yaklaşık 20 metre kadar sürüklendi. Kaza sonrası ambulans ve polis ekipleri geldi. Arkadaşımız hastaneye kaldırıldı. Şu anda hayati tehlikesi devam ediyor. Üniversiteye hazırlık yapıyordu. Çarpan kişinin 17 yaşında ehliyetsiz biri olduğunu biliyoruz. Araba ile arkadaşıma çarptıktan sonra dönüp duraksadı ve kaçmaya devam etti. Biz onu kovaladık ama yetişemedik. Polis ekiplerimiz sağ olsun çarpan kişiyi yakalamışlar" dedi.

Olayı yaşayan başka bir genç Emirhan Arısüt ise "17 yaşında biri sürücüydü. 2 kız 1 erkek arabada toplam 3 kişilerdi. Karşıdan karşıya geçecektik. Yaya geçidinden geçerken büyük bir araç durdu. Büyük olduğu için sağ tarafı göremedik. Ben ve arkadaşım ucuz atlattık ama diğer kalan arkadaşımız biraz ortada kaldı. Araç ona vurdu. Kazadan sonra ambulansla birlikte hastaneye gittik. Arkadaşımızın durumu kritik. Kendisi yoğun bakımda. Kan kaybı da var" diye konuştu.