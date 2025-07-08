Ehliyetsiz Sürücüye 3 Yıl 6 Ay Ceza - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücüye 3 Yıl 6 Ay Ceza

Ehliyetsiz Sürücüye 3 Yıl 6 Ay Ceza
08.07.2025 13:00
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Samsun'da motokuryenin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Samsun'da 23 yaşındaki motokuryenin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yargılandığı mahkemece 3 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde 20 Nisan 2024 Cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.B. idaresindeki 55 AAH 229 plakalı otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe'nin kullandığı motosiklete çarpmış, ağır yaralanan kurye kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen ehliyetsiz sürücüye ev hapsi verilmiş ancak dava açılınca tedbir kararı gereği ev hapsi kararı da kaldırılmıştı.

Ehliyetsiz sürücü M.B. hakkında Samsun 2. Çocuk Mahkemesi'nde açılan dava sona erdi. Bugün görülen davanın son duruşmasında M.B. kendini savunarak, "Ben seyir halinde iken önümdeki aracı sollamak için şeridimin dışına çıktığımda karşıdan gelen müteveffanın aracının farları gözümü aldı ve kaza meydana geldi. O gün trafiği ilk kez çıkmıştım. Ehliyetim yoktu. Bu sebeple de biraz tedirgindim. Tanıkların hakkımda hız yaptığıma ilişkin beyanlarını kabul etmiyorum. Zaten yol hız yapmamı engelleyecek kadar bozuk vaziyetteydi. Ortaya çıkan sonuçtan pişmanım beraatimi talep ederim" dedi.

Mahkeme, M.B.'yi "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan önce 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı ancak yaşının 18'den küçük olmasından dolayı cezayı 3 yıl 6 ay 20 güne indirdi.

Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği yöneticileri ve üyeleri adliyeye gelerek meslektaşlarının acılı ailesine destek verdi. Adliye çıkışı Efe ailesinin avukatı Arslan Bolat yaptığı açıklamada, "Adalet yerini buldu diyemeyiz ama toplumun vicdanını rahatlatacak bir karar çıktı. 3 yıl 6 ay gibi bir ceza çıktı. Daha da yüksek cezalar için uğraşacağız. Yine de bu bizim ve kurye arkadaşların vicdanlarını rahatlatacak bir ceza oldu" diye konuştu.

Sefa Şerif Efe'nin babası Ömer Efe, "22 yaşında giden bir evlat var. Söylemler yanlış. İfadeler yalan. Yalanlarla çürütmeye çalışıyorlar. Mücadelemiz ve davalarımız devam edecek" derken anne Songül Maraşlı Efe ise "Ne kadar ceza verirse versin, ömür boyu da versin benim acım dinmeyecek. Bu kadarını da beklemiyordum ben. Buna da razıyım, buna da şükür. Mutluyuz. Yaşı küçük olduğu için ben ceza almayacak diye düşündüm" şeklinde konuştu.

Sefa Şerif Efe'nin kardeşi Sabri CanEfe de "3,5 yıl ceza verdiler. Bizim için yeterli zaman değil ama yüreğimize su serpti" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Sürücüye 3 Yıl 6 Ay Ceza - Son Dakika

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