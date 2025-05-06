Ehliyetsiz Sürücüye 41 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücüye 41 Bin TL Ceza

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Karabük'te dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, 15 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı.

06.05.2025 01:38
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Karabük'te ehliyetsiz sürücü polisi peşine taktı... Kovalamaca anları kamerada

"Dur" ihtarına uymayıp polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 41 bin TL ceza yedi

KARABÜK - Karabük'te polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve uzun süren kovalamacanın ardından yakalanan ehliyetsiz sürücüye toplamda 41 bin 364 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri kentte yaptığı uygulamada B.A.Ü. idaresindeki 78 AAH 116 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerini peşine taktı. Bulak mevkiinde başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından araç, 1 No'lu Cadde'de yakalandı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen 18 yaşından küçük sürücünün polis ekiplerinden kaçtığı anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik işaret ve levhalarına uymamak, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kurallara uymamak, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, tek yönlü yolda ters istikamette araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirmek gibi toplamda 6 farklı maddeden 41 bin 364 TL para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürülürken, araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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