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Ehliyetsiz sürücüye ev hapsi

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16 yaşındaki Zeynep Naz'ın ölümüne neden olan sürücü Efe Şayık, ev hapsine alındı.

06.12.2024 19:46
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16 yaşındaki kızın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye ev hapsi

BURSA - Bursa'da kamyonetle çarptığı 16 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan 18 yaşındaki sürücüye ev hapsi verildi. Duruşmada hakim karşına çıkan sürücü, "Zeynep Naz'ın aniden yola atladığını ve linç edilmekten korktuğu için kaza mahalline geri gelmediğini" iddia etti.

Olay, 9 Ekim Çarşamba günü Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya okul arkadaşlarıyla düzenlenen bir etkinlik sonrası eve dönmek için yola çıktı. Yanında bir arkadaşıyla kaldırımda bekleyen Sarıkaya, araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen karşıya geçmek isterken, 18 yaşındaki Efe Şayık'ın kendisine çarpmasıyla savruldu. Çevredekiler, olay yerinde ağır yaralanan kız için 112 ekiplerine ulaştı, Olay yerinden kaçan sürücü, karakola teslim olurken, ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçundan tutuklandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Zeynep Naz Sarıkaya ise 10 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

İlk duruşma görüldü

Bursa 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan Efe Şayık'a (18), 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Aracı ailemden habersiz aldım"

Mahkemede kendini savunan sürücü, Şayık, "Olay günü dershaneye gitmiştim. Dershane çıkışında özel derse gidecektim. Özel derste kullanacağım kitaplarım evdeydi. Eve uğrayıp, kitaplarımı aldım. Derse yetişmek için kaza anında kullandığım aracı da ailemden habersiz şekilde aldım. Özel ders çıkışında eve dönerken, kaza mahalline geldiğimde, bana yeşil ışık yanıyordu. Rahmetli yaya olarak önüme atladı. Bu sırada karşı şeritten gelen aracın uzun farları açıktı. Bu nedenlerle kendisinin yola çıktığını fark edemedim" dedi.

"Tabelaları bile bilmiyor"

Zeynep Naz Sarıkaya'nın babası Yetkin Sarıkaya ise "Kazanın gerçekleştiği yerde hız sınırı 30 kilometredir. Kamera görüntülerinde gördüğüme göre, kendisi o yoldan 85 kilometre hızla geçiyormuş. Yalnızca yazılı ehliyet sınavından geçmiş olmak yeterli değildir. Ehliyeti olmadığı için tabelaları bile bilmiyor. Kaza yaya geçidinde gerçekleşmiştir. Yol 5 şeritli bir yoldur. Sola dönecek araçlara kırmızı yanarken kızım ve arkadaşı, kendilerine yeşil yandığını düşünerek yola çıkmışlardır" ifadelerini kullandı.

Zeynep Naz Sarıkaya'nın ailesinin avukatı ise olay sonrası polis tarafından alınan ifadeleri sanık Efe Şayık'ın babası E.Ş.'nin kaza haberini alıp, olay yerine geldiğinde, oğluna ilk olarak alkollü olup olmadığını sorduğunu belirtti. Abatay, "İlk bu sorulmaz. Bu soru bizde şüphe doğurmaktadır. Önce, 'Senin ve karşı tarafın bir şeyi var mı' diye sorulur" dedi.

Sanık avukatı ise "Müvekkil kaza anında ustalığına güvenerek hareket etmemiştir. Hızı da yanlış tespit edilmiştir. Bilinçli taksir yoktur. Olaydan sonra kendisi ile görüştüğümde, 70 metre ileride park ederek durduğunu söyledi. Kendisi 18,5 yaşındadır. Hukuken çocuk değildir ancak bu yaşta şoka girmesi normaldir. Müvekkile keşifte, kask ve çelik yelek giydirilmiştir. Bu hususlar dikkate alındığında linç edilme ihtimali vardır" ifadelerini kullandı.

Davada ara kararını açıklayan hakim, sanığın konutu terk etmeme şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 10 Ocak'a ertelerken, Sarıkaya ailesi duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

Sarıkaya, Ev hapsi, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz sürücüye ev hapsi - Son Dakika

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