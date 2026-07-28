Ekili arazide çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ekili arazide çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesi Demirbilek Mahallesi Akça mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ekili arazide yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve 3 ilk müdahale aracı ile Tunçbilek Belediyesi ve Gar Linyit İşletmesi (GLİ) itfaiye ekipleri müdahale etti. Toplam 24 personelin görev aldığı söndürme çalışmalarında ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın, ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmalarının tamamlandığı belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.