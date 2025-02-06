Ekim Apartmanı Davasında Bilirkişi Raporu Açıklandı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği Adana'daki Ekim Apartmanı davasında tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davada Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenen bilirkişi raporu geldi. Raporda, binada kullanılan malzemelerin kriterlere uygun olmadığı ve eksik olduğu belirtildi.

Çukurova ilçesindeki Ekim Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılmış ve 42 kişi yaşamını yitirmişti. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan apartmanın müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile o dönem işleri nedeniyle Karadağ'da bulunan binanın teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlamasıyla Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve Karadağ'da yakalanıp burada 7,5 ay tutuklu kaldıktan sonra Türkiye'ye getirilen mühendis Cüneyt Akkaya, diğer tutuklu sanıklar Tamer Erginkoç ile Cem Akkaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatlarının yer aldığı duruşmada Türkiye Barolar Birliği ve Adana Barosu avukatları da hazır bulundu.

Davada Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden beklenen kusur raporu mahkemeye geldi. Dava dosyasına giren 45 sayfalık bilirkişi raporunda, yapıda kullanılan beton ve çeliğin ilgili yıldaki yönetmelik şartlarını, donatı çubuğunun ilgili standartlar için belirtilen kriterleri sağlamadığının tespit edildiği belirtildi. Delil numunelerinin incelenmesinde kullanılan agrega ve granülometresi açısından malzeme kalite yetersizliğinin mevcut olduğu da kaydedildi. Raporda sorumluluk alanları ve kusur derecelerinde ise yapının sorumlusu müteahhit ile teknik uygulama sorumlusu, feni mesul, şantiye şefinin asli kusurlu, zemin ve etüd raporunu hazırlayan firma yetkilileri ile belediyenin yapı kontrol biriminin ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, binanın bağımsız bölümleri için alınmış olan yapı kullanım izin belgelerinin bulunmadığı da kaydedildi.

Sanıklar eski savunmalarını tekrarladıklarını belirterek, tahliyelerini talep etti. Mahkeme savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre istedi. Daha sonra taraflara mütalaaya ve bilirkişi raporuna karşı söz verildi.

Müştekilerin avukatları, bugünün önemine dikkat çekerek, "Bugün 6 Şubat hepimiz sevdiklerimizi kaybettik. Zor nefes alıyoruz" diyerek savunmalarına başladı. Sanık Cüneyt Akkaya'nın binayı yaparken kötü malzeme kullandığını iddia eden müşteki avukatları, "Bilirkişi tarafından kendisi asli kusurlu bulunmuş. Kendisi inşaat mühendisidir. Ne yaptığını biliyor. Sanıkların bilinçli taksirle değil, olası kastla adam öldürmek suçundan cezalandırılmaları gerekir. Bizim başımıza gelen başkasının başına gelmesin. Bu insanların hak ettiği ceza olası kasıtla verilmeli. Adana'nın deprem bölgesi olduğunu biliyorlar. Yıkım sebebi ve kusurları bellidir. Adalet duygusunun zedelenmemesi için sanıkların olası kasıttan dolayı ek savunmaları alınmalıdır. Bilinçli taksirle verilen cezalar caydırıcı olmuyor, sanıklar korkmuyor" dedi.

Sanıklardan Cüneyt Akkaya'nın avukatı da müvekkilinin kaçmadığını, 2008 yılından bu yana yurt dışında yaşadığını belirterek, "Bilirkişi raporunda aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Çelişkiler var. 6 adet karottan 3 karatot kırıktır. Müvekkilimin asli kusurlu görülmesi yanlıştır. Örselenmiş numunelerle yapılan test gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni bilirkişi raporu alınmasını istiyoruz" dedi.

Diğer sanıkların avukatları ise, müvekkillerinin binanın yapım öncesi ve sonrasında katılımlarının olmadığını belirterek, "Kendileri kooperatif yöneticileridir. Binanın eksikliklerinden sorumlu değillerdir. Yönetimde diğer üyeler de vardır. O zaman onların da sanık olması lazım. Sağlıklı rapor alınması gerekmektedir" diyerek müvekkillerinin tahliyesini talep ettiler.

Mahkeme heyeti, tutuklu müteahhitler ve mühendisin tutukluluklarının devamına karar verip, duruşmayı cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için ileri bir tarihe erteledi. - ADANA