İmamoğlu: Tarihin En Büyük Yürüyüşü Başlayacak

01.06.2026 19:14
Ekrem İmamoğlu, 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının 42. oturumunda yaptığı konuşmada, yakında güzel günlerin geleceğini belirterek, milletin büyük bir yürüyüş başlatacağını söyledi. Duruşmada sanık Vedat Şahin savunma yaptı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 42. oturumuna ara verildiği sırada konuşan Ekrem İmamoğlu, "Çok yakında çok daha güzel günler gelecek bunu bilin. Tarihin görmediği en cesur kardeşlik ruhunu bana yaşatan Genel Başkanım Özgür Özel'e teşekkür ediyorum. Milletimiz çok büyük bir yürüyüş başlatacak. Ruhumuz, Kuvay-i Milliye ruhudur. Yolumuzdaki en büyük karakterimiz değişimdir. En büyük coşkuyla, büyüyerek çocuklar, gençler, kadınlar, halkımız tarihin en büyük yürüyüşünü başlatacağız" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 42. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada iş adamı Vedat Şahin savunma yaptı.

İddianamede tutuklu sanık Vedat Şahin'in reklam firmaları sahibi olduğu ve Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden açılan ihalelere katılarak usulsüz yöntemler ile düzenlenen ihaleleri kazandığı belirtilmişti. Şahin'in haksız gelirin sahte fatura yöntemiyle nakde çevrilip örgüte fon sağlanması eylemlerinde rol aldığı, bu yöntem ile hem kendisinin hem de suç örgütünün menfaat sağladığı iddianamede aktarılmıştı. Şahin'in, örgüt yöneticisi Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'ya bağlı hareket ettiği de iddianamede kaydedilmişti. MASAK raporlarında Vedat Şahin'in para transfer işlemlerinde 2023 ve 2024 yıllarında önceki yıllara göre olağanüstü bir artış gözlendiği (50 milyon TL üzeri çıkış ve 20-30 milyon TL üzeri girişler) iddianamede ifade edilmişti.

Tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarının kendisine yöneltildiğini belirterek, "Ben 1994 yılında bu sektörde çalışmaya başladım. Uzun yıllar emek vererek 2023 yılında emekli oldum. 2001 yılında Medyafon Medya ve İletişim Bilişim Teknolojileri şirketini arkadaşım Murat Ocak'tan devraldım. Bugüne kadar, aynı zamanda kendi uzmanlık alanım olan kongre, konferans, fuar, lansman, etkinlik sektörü, açılışlar ve mitingler gibi kamu ile özel sektörün tertip ettiği kapalı ve özellikle açık alan etkinliklerinde ihtiyaç duyulan teknik ekipmanların tedarikini ve kurulumunu gerçekleştirdim. Bu etkinliklerde kullanılan ses sistemi, ışık sistemi, LED ekran, baskı işleri, podyum, catering, güvenlik çadırı, çadır, mobil tuvalet, jeneratör, canlı yayın araçları, simultane sistemler ve delege mikrofonları gibi tüm malzemelerin tedarik ve kurulum süreçlerini firmamız yürütmektedir" dedi.

"Teminat mektubu varken nasıl olur da kamuyu zarara uğratmış olabilirim?"

Şahin savunmasının devamında, "Stokumuzda olan bu ana kalemler haricinde, bazen organizasyonların ve etkinliklerin niteliğine göre ilave teknik ihtiyaçlar doğabilmektedir. Bu tarz durumlarda doğan fazla ihtiyaçları ve iş kalemlerini piyasada bu alanda faaliyet gösteren diğer firmalardan kiralama suretiyle temin etmekteyiz. Bu işleri yaparken zaman zaman alanında uzman bazı alt yüklenici firmalardan da destek alarak projelerimizi eksiksiz şekilde teslim ediyoruz. Tüm belediyeler, kamu kurumları, özel sektörler, sivil toplum kuruluşları müşterilerimizdir. İddianamede tarafımın ve şirketlerimin İBB iştiraki Kültür A.Ş.'den alınan alt ihaleler ile ilgili suçlandığı görülmektedir. Ama hangi eylemin suç işlediği hususuna hiçbir surette yer verilmemiştir. Tüm iş hayatım boyunca Kültür A.Ş.'den sadece 3 alt ihale aldım. Bu ihaleyi alırken teminat mektubunu alıp kuruma verdim. Kurumumun teminat mektubu varken nasıl olur da kamuyu zarara uğratmış olabilirim? Pandemi döneminde üstlendiğim 3 işten sonra 2022 yılı ortalarına kadar Kültür A.Ş. ile hiç iş yapmadım. Tarafıma isnat edilen suçlamalar, genel olarak etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan kişilerin emniyette ve ilk sulh ceza sorgusunda olmayıp, daha sonra tutuklanmalarından sonra yaptığı asılsız suçlamalar" ifadelerini kullandı.

"Yaptığımız işlerde asla suistimal yoktur"

Tutuklu sanık Şahin, "Üstlendiğimiz işlerin gerçek olmadığı, adrese teslim işler olduğu ya da sahte fatura keserek kamuyu zarara uğrattığım iddia edilmiştir. Oysa ki burada mağdur olan şirketimizdir. İşler, standardına uygun bir şekilde yapılmıştır. Hiçbir şekilde naylon, sahte fatura söz konusu değildir. Şirketlerim işleri yapıp teslim etmesine rağmen hakedişlerini almaya hak kazandığı aşamalarda sorunlar yaşadık. Ödemeler yapılmamış ya da geciktirilmiştir. Adına iş yapılarak fatura kesilen firmalar, hakediş bedellerini ödememek ya da daha az ödemek adına birçok engel çıkarmışlardır. Zaman zaman bu şirketlerden alacağımızı alabilme adına kesintiler yaptığımız olmuştur ama bu kesintiler asla birilerinin yararına ya da iddianamede zikredilen sistem yararına değildir. Kendi alacağımızdan fedakarlıktır. Burada tarafım zarar etmektedir. Nitekim halen borçlarını ödemediği için davalık oldum. Yapmış olduğumuz işlerin bedellerini almadığımız zamanlarda ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu işleri eksiksiz tam bir şekilde zamanında teslim ettik. Bu işlerin icrasında tarafımızca alt taşeronlar kullanmak zorunda kalmıştır ve kullanmıştır da. Kültür A.Ş. adına iş alan firmalar üzerinden yaptığımız işlerde asla suistimal yoktur" şeklinde savunma yaptı.

Vedat Şahin "Tarafım ne kamunun zararına iş yapmış ne de suçtan kaynaklanan bir mal varlığını aklamıştır. Tüm işleri resmi ve kayıtlı, aynı zamanda yapılan işlerin görselleri mevcuttur. Hak ettiğim bedelleri dahi alamamışken, aldığım ihalelerden pandemi nedeniyle zarar etmişken böyle bir suçlamanın, maddi gerçekliği yoktur, dayanağı da yoktur" dedi.

"Milletimiz çok büyük bir yürüyüş başlatacak"

Duruşmaya ara verildiği sırada salonda konuşan Ekrem İmamoğlu ise, "Sevgili arkadaşlar, çok yakında çok daha güzel günler gelecek bunu bilin. Tarihin görmediği en cesur kardeşlik ruhunu bana yaşatan Genel Başkanım Özgür Özel'e teşekkür ediyorum. Tarihin en doğru tarafında duran Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Çok tarihi bir dönemden geçiyoruz. Asrın hukuksuzluğun yaşandığı bir davadayız. Bu davada büyük mücadele veren masum arkadaşlarıma, belediye başkanlarıma ve bütün yol arkadaşlarıma, bürokratlarıma teşekkür ediyorum. Hepsinin dağ gibi yanındayım. Kimsenin masumiyetine laf söyletmem. Söyleyene de en karşı en dik duruşu gösteririm. Devletin başındaki zihniyet gibi, Allah affetsin deyip milletimden özür dileyen kişiyi, Allah affetsin diye ben de dua ediyorum ama millet affetmeyecek. Onu söyleyeyim. Hazır olun, en büyük coşkuyla hazır olun. Milletimiz çok büyük bir yürüyüş başlatacak. Ruhumuz, Kuvay-i Milliye ruhudur. Yolumuzdaki en büyük karakterimiz değişimdir. En büyük coşkuyla, büyüyerek çocuklar, gençler, kadınlar, halkımız tarihin en büyük yürüyüşünü başlatacağız" şeklinde konuştu.

Duruşma sanık savunmaları ile sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

