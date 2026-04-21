'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında sanık İBB Boğaziçi İmar Müdürü savunma yaptı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında İBB Boğaziçi İmar Müdürü tutuklu sanık Elçin Karaoğlu savunma yaptı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 25. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürü tutuklu sanık Elçin Karaoğlu'nun savunmasının alınmasına devam edildi.

Karaoğlu hakkında iddianamede örgütün kuruluşundan itibaren içerisinde yer aldığı, sosyal yardım adı altında rüşvet olarak temin edilen hediye çeklerinin organizasyonunu yürüttüğü belirtilmişti. Karaoğlu'nun, rüşvet alınması muhtemel iş adamlarının dosyalarını resmi görevi olmayan ve doğrudan örgüt lideri adına hareket eden Yakup Öner'e gönderdiği de aktarılmıştı.

İddianamedeki suçlamalara karşı savunmasına devam eden tutuklu sanık Karaoğlu, Süleyman Atik'in etkin pişmanlık ifadesinde, tadilat ruhsatı işlerinin hızlandırılması için, 10 milyon dolar değerinde market kartının alınarak, İBB Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na yönlendirildiğini söylediğini belirtti. Karaoğlu, "Yani BİM'den 10 milyon dolar. BİM kime vermiş 10 milyon dolarlık kart? Tarihinde var mı? Burada yalnız bir de enteresan bir şey söylemiş. Bunu bir arkadaşımdan duydum demiş. Bu kartların bana nasıl geldiğiyle ilgili yine somut hiçbir belge, bilgi hiçbir şey ortada yok. Bu iddialar arasında ben neredeyim? Bakıyorum, göremiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Karaoğlu, Sarıyer Emirgan'daki bir yapı için düzenlenen güçlendirme ruhsatına ilişkin menfaat temin edildiği iddiasına yönelik ise, "Ben de bu güçlendirme ruhsatını, bu talebi Yakup Öner'e yönlendirmekle suçlanıyorum. Fakat bakıyoruz iddianameye, Yakup Öner şüpheliler arasında yine yok. İfadesi dahi yok. Ruhsat başvurusu 7 Şubat 2024 tarihli. 2023 yılında daha ortada ruhsat başvurusu yok. Dolayısıyla benim bilgim de yok. Yönlendirdiğim kişi zaten eylemde yok. Bir iş insanı ve bir etkin pişmanlıkçı arasında geçen bir konuşmadan başka bir şey yok. İfadelerin hiçbir yerinde, hiçbir satırında, hiçbir kelimesinde benim adım yok" şeklinde konuştu.

Karaoğlu savunmasının devamında, "Hakkımdaki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Meslek hayatım boyunca suç teşkil edecek işin işlemin içerisinde olmadım. Yasadışı bir oluşumun içerisinde yer almadım. Haksız kazanç elde etmedim. Ailemin boğazından haram lokma geçirmedim. Hiçbir olayda hukuka aykırı bir davranışım olmadı. Ne yazık ki 1 yıldır özgürlüğümden mahrumum. Bu iddianame bir bütün olarak değerlendirildiğinde benim burada sanık olmamın tek gerekçesi Boğaziçi İmar Müdürü olmam. Yaşadığım bu süreç ailemi, sevdiklerimi mağdur eden bir sürece döndü. Beraat edeceğime inanıyorum. Önce tahliyemi sonra beratımı talep ediyorum" dedi.

Duruşmaya sanık savunmasının ardından ara verildi.

Aranın ardından rüşvet ve yolsuzluk sebebiyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu, sanık Karaoğlu'na, "Elçin bey size hukuksuz bir talimatım olmuş mudur?" sorusunu yöneltti. Sanık Elçin Karaoğlu, "Olmamıştır sayın başkanım" yanıtını verdi. İmamoğlu ardından sanık Karaoğlu'na "2019'dan bu yana Boğaz hattında tek bir yapı yapılıp bir işletmeye dönüşmüş müdür, ruhsat verilmiş usulsüz bir yapı var mıdır?" sorusunu yöneltti. Sanık Karaoğlu soruya, "Böyle bir şey yapılmamıştır" yanıtını verdi.

Duruşma sanık avukatının savunması ile devam edilmek üzere yarına ertelendi. - İSTANBUL