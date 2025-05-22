İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de usulsüz eylemlerde bulunulmasına ilişkin aralarında İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 16 Şüpheliye Tutuklama Talebi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?