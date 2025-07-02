Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ulaşım İç ve Dış Ticaret yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında iddiaya göre firari olduğu öne sürülen ve 'tamirci Remzi' olarak tanınan Remzi Baka'nın da aralarında olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi. Ayrıca, İETT ihalelerini alan firmanın ise konkordato ilan ettiği öne sürüldü.

"AK Parti döneminde işleri devam eden şirketlere ciddi bir şekilde baskı yapılmaya başlandı"

Öte yandan itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş, şüpheli Baka ile ilgili ifadesinde, "2019 yerel seçimlerinde, Ekrem İmamoğlu'nun İ.B.B. başkanlığını kazanmasından sonra Özgür Karabat'ın genel müdür olarak getirmiş olduğu Alper K. aracılığı ile 21-b pazarlık ihaleleri ile çok sayıda garajın tamir bakım ve onarım işleri Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım A.Ş. firmasına verilmiştir. AK Parti döneminde işleri devam eden şirketlere ciddi bir şekilde baskı yapılmaya başlandı. Dönemin genel müdürü Alper K. ile Yusuf Y. Antalya'da bir otelde görüşürken Yusuf tarafından Alper' e para verilirken çekilen video kaydı ile kurum içerisinde bu işlerin açığa çıkmasından dolayı Şefik O.; İ.E.T.T.'de bakım onarım işlerini yapan tüm firmaları Küçükçekmece'deki Menderes C.'ye ait şirketin merkez binasında toplantıya davet etmiştir" dedi.

Aktaş ifadesinin devamında, "Florya'daki başkanlık konutunda toplantı yapılacağını bildirdi. Konuttaki toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim B., Şefik O., Fatih Y., Şaban B. ve Caner V. görüştü. Toplantıda, firmaların İBB yönetiminin isteklerini kabul etmemeleri halinde sözleşmelerin ifası sırasında çok fazla zorluk çıkarılacağı ve ödemelerinin yapılmayacağı belirtildi. Talepleri, taraflarına sözleşme bedeli üzerinden yüzde 10 ödeme yapılması ve bu yüzde 10'luk ödemenin her hak ediş yapıldığında talep ettikleri tutarlarda kendilerine teslim edilmesiydi. Ulaşım A.Ş. firması ile Beydağ Ltd. Şti. firması Ayazağa garajı bakım onarım ihalesinde iş devri protokolünde görüleceği üzere, Ulaşım A.Ş. firmasının işleri daha da büyütülmeye çalışıldı. Ulaşım A.Ş. garaj sayısını arttırırken belediyeye ayrıca bakım işlerinin dışında otobüs ve metrobüs satış ihalelerini de alarak hak ediş ödemelerini rahat bir şekilde almaya başladı" şeklinde konuştu.

"Bu süreçlerin tamamını Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile yapıldı"

Aktaş, Yusuf Y.'nin kontrolündeki şirketlerin bu ihalelere teklif verme yeterliliği ortadan kalkmış olmasından dolayı bizzat kendisiyle görüşerek bu ihalelere katılmak istediğini belirterek, "Sahibi olduğum Elif A.Ş. ile ortak girişim yapmak istediğini söyledi. Ben de kendisine bu konuda destek verdim. Şirket yöneticimi Antalya'ya gönderdim. Teminat ve teklif mektupları kendi firmaları Hanzade A.Ş. üzerinden sunuldu. Daha sonrasında anladığım kadarı ile Yusuf Y., Remzi Baka ve Cafer M.bu projelerde ortak olmuşlar ve anlaşmışlar. Bu süreçlerin tamamını Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile Fatih Keleş'in bilgisi dahilinde İbrahim B.'nin organizasyonu ile yapıldı. İfademde Yusuf Y.'ye ait şirket ile Remzi Baka'ya ait şirket arasındaki anlaşma protokolünün sunuyorum. Ayrıca kardeşlerime ait şirketten iş ve ödeme baskısı ile İBB yönetiminin kendilerinden talep ettiği ödemelerin tutarlarını ve ulaşabildiğim dekontları, teslim yeri ve teslim edilen kişileri, cezaevinden avukatlarım aracılığı ile yapılan görüşme neticesinde sunuyorum. Diğer firmalardan da aynı bu yöntem ile para toplanmıştır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL