Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Le Meridien Otel'deki görüntüsü hakkında "karşılaşma" savunması yaptı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 37. oturumunda ifade veren Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha, Le Meridien Otel'de Ekrem İmamoğlu ile görüntüsüne ilişkin, "karşılaşma" savunması yaparak, "İnsan arkadaşıyla, iş ilişkisi olmayan dostuyla toplantı mı yapar? İş ilişkim yok, dostum o benim" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 37. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha savunma yaptı.

Büyükçulha hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, örgüt liderinin çocukluktan arkadaşı olması nedeniyle diğer örgüt yöneticilerine bağlı hareket etmediği, doğrudan örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'na bağlı olduğu aktarılmıştı. Büyükçulha'nın, firmaların İBB ve diğer CHP'li ilçe belediyeleriyle olan ihtilaflarını para karşılığında çözmeye çalıştığı, örgütün gizli toplantılarını gerçekleştirdiği Le Meridien otelde örgüt lideri ve yöneticileriyle buluşma sağladığı da iddianamede belirtilmişti.

Büyükçulha Le Meridien Otel'deki görüntü hakkında "karşılaşma" savunması yaptı

İddianamedeki suçlamalara karşı savunması sorulan Büyükçulha, kendisine gözaltına alındığında sorulan soruları anlatarak "Le Meridien Otel'de Ekrem Başkan'la lobi koridoru boyunca yürüdüğümüz resim ile ilgili soru soruldu. 'Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmenizin sebebi nedir? Daha önce kendisini şahsen tanır mıydınız? Otelde bulunmanızın sebebi nedir?' Dedim ki, 'Ekrem İmamoğlu benim çocukluk arkadaşımdır. Otele 6 Mart tarihinde 17 civarı gittim. Saat 13: 30 civarı doktor randevum vardı. Ayaklarımdan 12 Ekim'de ameliyat olmuştum. Doktor randevusundan çıktıktan sonra bana doktor bey kasların güçsüz olduğunu, spora devam etmem gerektiğini, bunun için de havuz ve spor salonu önermişti. Zaten bunları Le Meridien Otel'de sürekli olarak yapmaktaydım. Saat yaklaşık 16: 45-16: 50 civarı Le Meridien Otel'e gittim. Önce spor salonuna girdim, daha sonra restorana çıktım. Yemek yiyordum. Bir anda yemek yediğim yerden Ekrem İmamoğlu'nun aracını gördüm. Daha doğrusu kapıda bir hareketlilik oldu, müdüre 'kim geliyor?' diye sordum, 'Ekrem İmamoğlu geliyor' dediler. Ben de kardeşim geliyor, gideyim bir sarılayım kucaklayayım, bir göreyim niyetlenmemle beraber çakarlar açılınca restorandan çıktım kapıya girdim. Kapının önünde beni gördü, aşağı indi. 'ne yapıyorsun?' dedi. Dedim 'iyi kardeşim, restorandayım yemek yiyorum' 'nasıl oldu ayakların?' 'iyiyim Allah'a şükür, doktordan çıktım' dedim. Lavaboya uğradım, oradan da restorana geri döndüm. Daha sonra restoranda bir iki saat oturduktan sonra da evime gittim. Yani 6 Mart tarihinde önce spor salonu, sonra restorana, sonra Ekrem Başkan'la koridordan içeri, 5 dakika sonra da dışarı çıktım. Restorana geri döndüm ve iki saat sonra eve döndüm" dedi.

"Çocukluk arkadaşlığı bir sıfat değildir"

Büyükçulha savunmasının devamında "Komik. Rüşvet vermek. Tanık beyanı? O da yok. Neden komik biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı olarak rüşvet vermek. Ekrem Başkanla hiç toplantı yapmadım. Arkadaş olarak yemek yedik maça gittik sohbet ettik yeri geldi çoluk çocuğumuzu ailemizi konuştuk. İnsan arkadaşıyla, iş ilişkisi olmayan dostuyla toplantı mı yapar? İş ilişkim yok dostum o benim. Ekrem Başkan Le Meridien otelde kaç kere gitti bilmiyorum ama ben İstanbul'da olduğum zamanlar otelin spor salonunu, havuzunu, restoranı kullanıyorum. Ekrem İmamoğlu ile toplantıya girmediğimi, restorandan geri döndüğümü gördünüz. Ama beni tahliye etmediniz. 4 dakika içeri girdim, lavaboya gittim, dışarı çıktım, restorana gittim. Çocukluk arkadaşlığı bir sıfat değildir. Ben de çocukluk arkadaşı sıfatıyla buradayım o kontenjandan buradayım başka bir şey bulamıyorum. Bizden suç örgütü çıkmaz" dedi.

Duruşmaya Büyükçulha'nın avukatlarının savunmasının ardından öğle arası verildi. - İSTANBUL