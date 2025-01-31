Ekrem İmamoğlu'nun Savcılığa Verdiği İfade İşlemleri Tamamlandı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun Savcılığa Verdiği İfade İşlemleri Tamamlandı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. İmamoğlu, tehdit ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlamalarıyla karşı karşıya.

31.01.2025 12:51  Güncelleme: 12:54
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılığa verdiği ifade işlemleri tamamlandı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan 2 ayrı soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadenin ardından adliyeden ayrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri gerekçesiyle, ayrıca bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği sebebiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'tehdit', 'terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliye önünde güvenlik önlemleri artırılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve çok sayıda partili de destek için adliyeye geldi.

İfade işlemleri tamamlandı

İmamoğlu, yaklaşık 1 buçuk saat süren ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

(SD-RU-SO-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu'nun Savcılığa Verdiği İfade İşlemleri Tamamlandı - Son Dakika

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