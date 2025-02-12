Ekrem İmamoğlu'nun Yargı Tarihi Belli Oldu: 7 Yıl 4 Ay Hapis Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ekrem İmamoğlu'nun Yargı Tarihi Belli Oldu: 7 Yıl 4 Ay Hapis Talebi

Ekrem İmamoğlu\'nun Yargı Tarihi Belli Oldu: 7 Yıl 4 Ay Hapis Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit ettiği iddialarıyla yargılanacağı tarih belirlendi. İmamoğlu, 11 Nisan'da hakim karşına çıkacak ve 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

12.02.2025 12:38  Güncelleme: 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle yargılanacağı tarih belli oldu. İmamoğlu, 11 Nisan tarihinde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. İmamoğlu'nun 3 ayrı suçtan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması, ayrıca memuriyet hizmetlerinden men edilmesi talep edilmişti.

11 Nisan'da yargılama başlayacak

Konuya ilişkin İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İmamoğlu'nun yargılanmasına İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Nisan tarihinde saat 10.00'da başlanacak.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek 'mağdur', Ekrem İmamoğlu ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Terörle mücadele eden kişilerden biri olan Gürlek'i hedef gösterme suçunu işlediği aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, mağdur Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Başkanlık, Sulh Ceza Hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, vazife yaptığı dönemlerde ve halen başta DHKP/C olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği, bu kapsamda terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayınlanarak tehdit edildiği anlatıldı. İddianamede İmamoğlu'nun, hakkında adli işlem başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında yaptığı konuşmasının silahlı terör örgütlerine hedef gösterme ve servis etme mahiyetinde olduğu, hukuki koruma altına alınan terörle mücadele eden kişilerden biri olan Gürlek'i hedef gösterme suçunu işlediği kaydedildi.

Düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı ve saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı belirtildi

İddianamede, İmamoğlu'nun "Bak, bak Başsavcı sana söylüyorum. Senin zihnin çürümüş de..." şeklinde söylediği sözle Gürlek'i küçük düşürmeye çalıştığı, sözlerin küçültücü ifade niteliğinde olduğu, düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığı aktarıldı. Görevinin getirdiği konumunu kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı amaçladığı kaydedildi

İmamoğlu'nun mahkemeler nezdindeki kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, görevli tek bilirkişi imiş gibi lanse ederek, gerçeğe aykırı şekilde soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiğinin belirtildiği iddianamede, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği, görevinin getirdiği konumu ve nüfusunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığı ifade edildi.

7 yıl 4 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Memuriyet hizmetlerinden men edilmesi talebi

Öte yandan iddianamede, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması da talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek, Başsavcı, istanbul, Politika, Mahkeme, 3-sayfa, Gürlek, Hukuk, Hakim, Yargı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu'nun Yargı Tarihi Belli Oldu: 7 Yıl 4 Ay Hapis Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
13:19 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık
12:10 Esenyurt’ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
20:01 Afyonkarahisar OSB’de 20 saat süren fabrika yangını İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti Afyonkarahisar OSB'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti
19:53 AFAD: Ege’de olası tsunami kıyılarımızda yıkıcı bir etki yapmayacaktır AFAD: Ege'de olası tsunami kıyılarımızda yıkıcı bir etki yapmayacaktır
19:16 Real Madrid’in genç yıldızı hakkında cinsel suçtan soruşturma başlatıldı Real Madrid'in genç yıldızı hakkında cinsel suçtan soruşturma başlatıldı
19:14 Sarhoş bakanlık çalışanı, gizli bilgilerin olduğu çantasını kaybetti Sarhoş bakanlık çalışanı, gizli bilgilerin olduğu çantasını kaybetti
18:48 Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
18:46 Santorini Adası’nda OHAL önlemleri artıyor: İşverenler iş sözleşmelerini askıya alabilecek Santorini Adası'nda OHAL önlemleri artıyor: İşverenler iş sözleşmelerini askıya alabilecek
18:42 Gedson Fernandes, Beşiktaş’tan ayrılıyor Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan ayrılıyor
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
18:06 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 14:59:17. #1.11#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun Yargı Tarihi Belli Oldu: 7 Yıl 4 Ay Hapis Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.