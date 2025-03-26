Ekrem İmamoğlu protestolarında safını belli etti

2005-2010 yıllarında ekrana gelen 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da oyunculuk mesleğini bırakarak şimdi eşi Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti. Karel, son dönemlerde sosyal medya hesabı üzerinden ekonomi, siyaset ve gündeme dair ne varsa sık sık yorum yapıyor.

"GENCECİK İNSANLARI SOKAĞA DÖKTÜNÜZ"

Tolga Karel, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi. Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı: "Milleti, gencecik insanları sokağa döktünüz; yetmedi, Türkiye'nin gözbebeği markaları karalıyorsunuz yine Cumhurbaşkanı Erdoğan sükûnetli ve peygamber sabrı gösteriyor. Hukuku tanımıyorsunuz, kanunu tanımıyorsunuz ben daha ne diyeyim."

Bir sonraki paylaşımına ise Karel, "Bugün Amerika Türkiye'den yumurta ithalatına başladı. Adamlar çıkmış Türk markalarını boykot ediyorlar. Allah size akıl fikir versin inadına Erdoğan"