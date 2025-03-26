Ekrem İmamoğlu protestolarında safını belli etti - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu protestolarında safını belli etti

Ekrem İmamoğlu protestolarında safını belli etti

Seneler önce oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen Tolga Karel, Özgür Özel'in boykot çağrısına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Karel, ''Milleti, gencecik insanları sokağa döktünüz, yetmedi Türkiye'nin gözbebeği markaları karalıyorsunuz'' yorumunda bulundu.

26.03.2025 12:49
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2005-2010 yıllarında ekrana gelen 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da oyunculuk mesleğini bırakarak şimdi eşi Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti. Karel, son dönemlerde sosyal medya hesabı üzerinden ekonomi, siyaset ve gündeme dair ne varsa sık sık yorum yapıyor.

"GENCECİK İNSANLARI SOKAĞA DÖKTÜNÜZ"

Tolga Karel, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi. Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı: "Milleti, gencecik insanları sokağa döktünüz; yetmedi, Türkiye'nin gözbebeği markaları karalıyorsunuz yine Cumhurbaşkanı Erdoğan sükûnetli ve peygamber sabrı gösteriyor. Hukuku tanımıyorsunuz, kanunu tanımıyorsunuz ben daha ne diyeyim."

Ekrem İmamoğlu protestolarında safını belli etti

Bir sonraki paylaşımına ise Karel, "Bugün Amerika Türkiye'den yumurta ithalatına başladı. Adamlar çıkmış Türk markalarını boykot ediyorlar. Allah size akıl fikir versin inadına Erdoğan"

Ekrem İmamoğlu, Sosyal Medya, Tolga Karel, Özgür Özel, Türkiye, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu protestolarında safını belli etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • Burak ÖZSARAÇ:
    Gözbebeğin olan Türkiye'yi niye bıraktın iflas mı ettin yoksa? 322 401 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    pzvng Tolga gel türküye adamsan ckal ordan konuşmak kolay pc 195 356 Yanıtla
  • Ahmet Güler:
    Adamın dibi helal olsun sana 336 211 Yanıtla
  • İmdat Kaşık:
    Tabi senin tuzun kuru boş yapma 248 271 Yanıtla
  • Kayra D723:
    CHP vatanseverdir Starbucks tan içer ama kendi yerli malını boykot eder 299 133 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    yalaka adam olsan abd ye kaçman 145 213 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bu admin harbi grzekali 147 208 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Adam haklı, amerigaya israile gıkınız çıkmaz ama kendi ülkenizdeki her şeye boykot edin. Aç gözünü Türkiye! hükümete karşı olay olur, dolar altın borsada gram oynama olmaz! Muhalefete karşı bir olay olur ekonomik tehtid başlar! Bu hep böyle oldu! 200 63 Yanıtla
  • Erkan Mahir:
    hoşt 77 151 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Ekrem İmamoğlu diyor Tolga karele Max ak zihniyeti 75 126 Yanıtla
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