Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı programda tehdit niteliğinde sözler söylediği gerekçesiyle iki suçtan ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

28.01.2025 16:00  Güncelleme: 16:11
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Katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında tehdit niteliğinde sözler söylediği ve bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişilerin hedef gösterilmesi gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma günü ifade vermek üzere Savcılığa çağırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

SAVCILIĞA ÇAĞIRILDI, 2 SUÇTAN İFADESİ ALINACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi' ve 'bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanın etkilemeye teşebbüs' suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 31 Ocak tarihinde savunmasının alınması amacıyla ifadeye çağırıldı.

Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • mutlu kulçabay:
    gitmez zorla getirme yapılır bu da pirim kasar 0 0 Yanıtla
  • Apple User:
    bu tutuklanmadımı hala ? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak - Son Dakika
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