Ekrem İmamoğlu Yolsuzluk Soruşturmasından Tutuklandı

Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına hükmedildiği gerekçesiyle, gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 91 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri 22 Mart tarihinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheliye terör soruşturmasında tutuklama talebi

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanmış, şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan 'terör' soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Yolsuzluk soruşturmasında 4 ayrı suçtan tutuklama talebi

Öte yandan İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ise 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek', 'rüşvet almak' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk çıkarılmıştı.

Yolsuzluk soruşturmasından tutuklandı, terör soruşturmasından tutuklama talebi reddedildi

Şüpheli İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklandı. Öte yandan, İmamoğlu hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle gelinen aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verildi.

Öte yandan, İmamoğlu'yla ilişkin karar ile yolsuzluk soruşturmasındaki bir kısım şüphelilerin serbest bırakılması kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edileceği öğrenildi.