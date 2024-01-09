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Ekvador'da silahlı saldırganlar televizyon kanalını basarak gazetecileri rehin aldı - Son Dakika
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Ekvador'da silahlı saldırganlar televizyon kanalını basarak gazetecileri rehin aldı

Ekvador'un Guayaquil kentinde silahlı saldırganlar, canlı yayın sırasında bir televizyon kanalını basarak, çok sayıda gazeteci ve çalışanı rehin aldı. Saldırganlar, uzun namlulu silahlar ve patlayıcılarla televizyon çalışanlarını tehdit etti. Polis, olay yerine intikal etti ve durumu kontrol altına almaya çalışıyor.

Ekvador\'da silahlı saldırganlar televizyon kanalını basarak gazetecileri rehin aldı
09.01.2024 - 23:50,
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Ekvador'da silahlı saldırganlar canlı yayın sırasında televizyon kanalının basarak, çok sayıda gazeteci ve çalışanı rehin aldı.

Ekvador'un liman kenti Guayaquil'de yüzleri maskeli silahlı saldırganlar, canlı yayın sırasında Ekvador televizyon kanalının basarak, çok sayıda gazeteci ve çalışanı rehin aldı. Ellerinde uzun namlulu silahlar ve patlayıcılar bulunan saldırganların, baskın sırasında televizyon çalışanlarını yere yatırdığı görüldü. Canlı yayında, bir kadının "Ateş etmeyin, lütfen ateş etmeyin" diye bağırdığı duyuldu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Quito ve Guayaquil'deki Ulusal Polis birimleri bu suç eylemi konusunda uyarıldı ve olay yerindeler" denildi.

Söz konusu baskın, Los Choneros çetesinin lideri "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar, tutuklu bulunduğu Guayaquil'deki cezaevinde dün ortadan kaybolmasının ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın olağanüstü hal ilan etmesinden saatler sonra gerçekleşti. - QUITO

Kaynak: İHA
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Suç, 3.Sayfa, Medya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ekvador'da silahlı saldırganlar televizyon kanalını basarak gazetecileri rehin aldı - Son Dakika


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