El freni çekilmeyen otomobil geri gitmeye başladı, bir vatandaş faciayı önledi - Son Dakika
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El freni çekilmeyen otomobil geri gitmeye başladı, bir vatandaş faciayı önledi

Mersin'in Mut ilçesinde park halindeyken el freni çekilmeyen bir otomobil geri geri gitmeye başladı. Olayı fark eden bir vatandaş, aracından inerek müdahale edip otomobili durdurmayı başardı. Vatandaşın zamanında müdahalesiyle büyük bir facia önlendi. Olay sırasında vatandaşın göğüs kafesinde hafif bir incinme meydana geldiği ve tedavi edildiği öğrenildi.

26.07.2024 00:20
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El freni çekilmeyen otomobil geri gitmeye başladı, bir vatandaş faciayı önledi

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde park halindeyken el freni çekilmeyen bir otomobil geri geri gitmeye başladı, o sırada yoldan geçen bir kişi aracından inerek müdahale edip durdurmayı başardı.

Olay, İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı eski Ermenek yol ayrımı yakınında meydana geldi. İlçenin en işlek yolunda sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil geri geri gitmeye başladı. O sırada otomobili gören Selami Bulut, aracını durdurup inerek müdahale için hareket etti. Hızlı bir şekilde hareket halinde ki aracın penceresinden içeri uzanan Bulut, otomobili durdurarak yaşanacak talihsiz bir kazayı önledi. Olayı görenler tarafından takdir edilen Bulut'un bu esnada göğüs kafesinde incinme meydana geldiği tedavi edildiği öğrenildi.

Faciayı önleyen vatandaş o anları anlattı

Yaşanan olayı anlatan Selami Bulut," U dönüşü yaptıktan sonra kırmızı bir aracın üzerime doğru geldiğini gördüm. Kornaya basmama rağmen araç durmadı, baktığımda şoför olmadığını gördüm. Bir refleksle arabadan inip koşarak otomobilin açık olan camından el frenini çekmeyi başardım. Zorda olsa aracı durdurduk. Belki de bunu yapmamış olsaydım büyük bir facia olacaktı. O sırada kendimi de biraz incitmişim şuanda istirahatteyim" dedi.

Kaynak: İHA

Mersin, Mut, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa El freni çekilmeyen otomobil geri gitmeye başladı, bir vatandaş faciayı önledi - Son Dakika

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