El freni unutulan araç kaza yaptı

Kütahya'da el fireni çekilmeyi unutulan araç işte böyle kazaya neden oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Maltepe Mahallesi Avganoğlu Sokak'ta meydana gelen ilginç kazada, el freni çekilmeyen park halindeki araç geri geri giderek başka bir otomobile çarptı. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, bir sürücü aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra yokuş aşağı hareket etmeye başlayan araç, sokakta park halinde bulunan başka bir otomobile çarparak durabildi. Olay esnasında yolda yaya ya da başka bir aracın bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanmanın olmaması sevindirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.