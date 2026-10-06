Elazığ-Baskil karayolunda takla atan Tofaş\'ta 1 kişi hayatını kaybetti

Elazığ-Baskil karayolunda takla atan Tofaş'ta 1 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ-Baskil karayolunda Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi; cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Elazığ'da Tofaş marka aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Baskil karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan Tofaş marka otomobil, yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Yusuf B.'nin (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
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