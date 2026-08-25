Elazığ Belediyesi’nden yangınlara karşı uyarı - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi’nden yangınlara karşı uyarı

Elazığ Belediyesi’nden yangınlara karşı uyarı
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Elazığ Belediyesi, yaklaşan sonbahar ve kış öncesi artan tadilat çalışmalarında yangın güvenliği tedbirlerinin hayati önem taşıdığını belirterek vatandaşları uyardı.

Elazığ Belediyesi, yaklaşan sonbahar ve kış ayları öncesi ev, apartman ve iş yerlerinde hız kazanan tadilat çalışmalarında yaşanabilecek olası yangınlara karşı vatandaşları uyardı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sonbahar aylarının yaklaşması ve kış hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen tamirat ve tadilat çalışmalarında yangın güvenliği tedbirlerinin alınmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Özellikle kaynak, spiral kesimi, elektrik tesisatı ve boya işlemleri sırasında ortaya çıkan kıvılcım veya ısı kaynaklı arızaların tehlike saçtığı belirtilen açıklamada, çalışma alanlarındaki yanıcı malzemelerin büyük risk oluşturduğu ifade edildi.

Tadilat alanlarında yangın tüpünün bulundurulmasının, bina yangın sistemlerinin düzenli kontrol edilmesinin, elektrik tesisatlarına uzman kişilerce müdahale edilmesinin ve ortak alanların temizlenerek kaçış yollarının daima açık tutulmasının gerektiği vurgulanan açıklamada, yangın çıkmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasının hayati öneme sahip olduğu dile getirildi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklama; "Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda yangın riskine karşı vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşımaktadır. Kent genelinde meydana gelebilecek olası yangınlara karşı Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre görev başında bulunmakta olup, vatandaşlarımızın da yangın güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermeleri önemlidir. Herhangi bir acil durumda vatandaşlarımız vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

Elazığ Belediyesi, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ Belediyesi’nden yangınlara karşı uyarı - Son Dakika

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