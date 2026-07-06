Elazığ\'da 1 Ayda 1129 Asayiş Olayı

Elazığ'da bir ayda meydana gelen bin 129 asayiş olayında bin 89 şahıs yakalanırken 194 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 1-30 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan aylık asayiş bültenini yayımladı. Bültende yer alan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen bin 129 olayda bin 89 şahıs yakalandı, 194 kişi de tutuklandı. Çalışmalarda 273 bin 840 şahıs ve 176 bin 977 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 15 bin 704'üne cezai işlem uygulanırken 891 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 188 adet trafik kazasında 322 kişi yaralandı.

Yapılan çalışmalarda; 28 adet tabanca, 24 adet tüfek, 841 adet fişek/kartuş, 8 adet şarjör, 16 adet kesici alet, 185,2 gram esrar, 134 gram kubar esrar, 172,19 gram metamfetamin, 2.423,21 gram bonzai, 98,99 gram bonzai ham maddesi, 183 adet sentetik ecza ve ecstasy, 1.54 gram kokain, 1.1 gram eroin, 80 gram kannabionit katkılı tütün, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi, çalıntı olarak; 1 adet motosiklet, 6 adet cep telefonu, 6 adet sim kart ve 519 bin 245 TL, kaçak olarak ise 308 bin 600 dal makaron, 105 kilo tütün, 3 bin 500 adet paket sigara, 116 adet elektronik sigara, 60 adet puro, 19 adet cep telefonu, 750 adet ilaç, 43 adet gümrük kaçağı malzeme ve 19 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. - ELAZIĞ