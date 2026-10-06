Elazığ\'da 1 kilo 738 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 12 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da son 20 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, şehir genelinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 kilo 738 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve çeşitli uyuşturucular ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik son 20 gün içerisinde geniş kapsamlı operasyonlara imza attı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen planlı çalışmalarda, zehir tacirlerinin uyuşturucu ağları çökertilirken sokak satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırılmadı. Operasyonlar kapsamında arama yapılan adreslerde, il genelinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçen 1 kilo 738 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Operasyonların devamında ise 4 kilo 79 gram esrar maddesi, 547 adet sentetik ecza hap, 485,88 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 12 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12'si "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli hakkında "Adli Kontrol" kararı uygulanırken, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 152 şahıs hakkında da "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem gerçekleştirildi.