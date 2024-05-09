Elazığ\'da 130 Kilogram Salep Bitkisine El Konuldu, 8 Kişiye 3 Milyon 100 Bin TL Cezası Verildi

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Elazığ'da son 15 gün içerisinde jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 130 kilogram salep bitkisine el konuldu. 8 kişiye, 'Biyoçeşitliliği Tahrip Etme' suçundan 3 milyon 100 bin lira idari para cezası kesildi.

Elazığ'da jandarma ile DKMP ekipleri tarafından 15 günde yapılan doğa koruma ve kontrol faaliyetlerinde, doğadan salep toplayarak biyoçeşitliliğe zarar veren 8 kişi tespit edildi. Yapılan çalışmada topladıkları 130 kilogram salep bitkisine el konuldu. Salep bitkisi, Elazığ DKMP Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, 8 kişiye "Biyoçeşitliliği Tahrip Etme" suçundan 3 milyon 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen salep soğanları ekipler tarafından tekrar doğaya kazandırıldı.

Kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ