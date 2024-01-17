Elazığ\'da 14 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 14-16 Ocak tarihleri arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 32 adet fişek, 25 adet Extacy hap, 0.70 gram metamfetamin maddesi ve 1.85 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda; kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde satmak, taksirli ölüme neden olma, yağma, terör örgütü propagandası yapmak gibi birçok suçtan toplamda 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 zanlı yakalandı. Öte yandan yine 4 mahallede meydana gelen araç kundaklama olayının faili yakalanarak gözaltına alındı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 zanlı ile birlikte araç kundaklama ve 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçlarından adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ