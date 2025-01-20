Elazığ'da 195 Olay, 191 Gözaltı - Son Dakika
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Elazığ'da 195 Olay, 191 Gözaltı

Elazığ\'da 195 Olay, 191 Gözaltı

Elazığ'da 13-19 Ocak'ta 195 olayda 191 kişi yakalandı, 12'si tutuklandı. Asayiş kontrolleri devam ediyor.

20.01.2025 17:27
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Elazığ'da son bir haftada 195 olay meydana gelirken, 191 kişi yakalandı.

Elazığ'da 13-19 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 195 olayda 191 şahıs yakalandı, 12 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken 25 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Asayiş uygulamalarında ise 57 bin 338 şahıs ve 36 bin 104 araç kontrol edildi. 435 kişi yakalanırken 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 904 araca cezai işlem uygulanırken 162 araç trafikten men edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 11 adet tabanca, 2 adet tüfek, 4 adet kesici alet 36 adet fişek, 26 adet mühimmat, 225 kilo kıyılmış tütün, 31 adet telefon, 68 adet emtia ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 295 gram esrar, 6 gram bonzai, 146 gram bonzai maddesi, bin 756 adet sentetik ecza ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Kentte meydana gelen 18 trafik kazasında 25 kişi yaralanırken, kaybolan 13 kişi ise bulundu. Öte yandan, 1 otomobil, 1 telefon ve 1 adet çanta ile pasaport da bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Asayiş, trafik, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 195 Olay, 191 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 195 Olay, 191 Gözaltı - Son Dakika
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